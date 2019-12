I consiglieri di maggioranza: «Assenti per dinamiche diverse da quelle di partito o ideologiche ma bensì per problematiche lavorative e familiari»

Nota stampa dei consiglieri di maggioranza

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

In riferimento alle dichiarazioni a mezzo stampa dei consiglieri di minoranza sulla mancanza del numero legale per la validità del Consiglio comunale di oggi teniamo a precisare che i consiglieri risultati assenti lo sono stati per dinamiche diverse da quelle di partito o ideologiche ma bensì per problematiche lavorative e familiari dalle quali gli stessi, per lo stesso senso di dovere che li porta ad operare per la nostra città, non si sono potuti esimere.

Prendiamo inoltre atto che i consiglieri di minoranza, per una volta nella quale avrebbero potuto incidere per il bene della città, hanno preferito scegliere logiche di partito e di contrapposizione ideologica nonostante l’importanza, per loro stessa ammissione, degli argomenti che si sarebbero dovuti trattare. Questo soprattutto in considerazione che non si può mai parlare di un Consiglio comunale di maggioranza bensì di un Consiglio comunale di Spoleto.

Firmato Maggioranza Comunale