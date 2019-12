“Salta il consiglio comunale di Spoleto per assenze dei consiglieri di maggioranza”

Nota stampa dei consiglieri di opposizione

Niente da fare per il consiglio comunale di oggi. A causa della numerose assenze dei consiglieri di maggioranza non è stato raggiunto il numero legale. Molti i punti all’ordine del giorno da discutere: dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che se non approvato entro la fine dell’anno mette a rischio un finanziamento già assegnato e speso di Agenda Urbana per oltre 3 milioni di euro, alle ratifiche di variazioni di bilancio. Dopo un primo appello in cui è mancato il numero legale, alla seconda chiamata altri tre consiglieri di maggioranza hanno fatto mancare la loro presenza in consiglio, cosa ancora più grave. Non si accusi ora l’opposizione per essere uscita dall’aula, poiché, come in ogni assemblea elettiva, dal più piccolo consiglio direttivo fino ad arrivare al Consiglio Europeo, è responsabilità della maggioranza garantire il numero legale. Ancora di più quando si trattava dell’ultimo consiglio comunale utile previsto per approvare importanti finanziamenti per il futuro della nostra città.

Non sono molte le volte in cui il presidente Cretoni convoca il consiglio comunale; per pratiche così strategiche, ci aspetteremmo che la maggioranza si presentasse compatta e numerosa. Visto che il Sindaco due giorni fa ha sminuito il ruolo dei consiglieri comunali di maggioranza, forse questi ultimi hanno voluto giustamente sottolineare l’importanza del loro incarico.

I consiglieri di opposizione

Alleanza Civica

Laureti Per Spoleto

Partito Democratico

Ora Spoleto

Spoleto Popolare