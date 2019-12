Spoleto, Consiglio Comunale convocato per lunedì 23 dicembre

convocato in via di urgenza in seduta ordinaria

Il Consiglio Comunale è convocato in via di urgenza in seduta ordinaria di II CONVOCAZIONE presso la Sala consiliare “Spoletium” del Palazzo Comunale, per il giorno lunedì 23 dicembre 2019, alle ore 9.00 per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. “Censimento e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Spoleto al 31.12.2018, di cui all’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, come integrato dal Decreto legislativo 16 giungo 2017, n.100. Atto di indirizzo politico-amministrativo.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Sig. R. Ranucci

Segreteria Generale – Segretario Generale Dott. Mario Ruggieri

2. “Ratifica da parte del Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 319 del 5 novembre 2019 – variazioni d’urgenza al B.P. 2019/2021 – Direzione Tecnica progetto Lucus.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Sig. R. Ranucci

Direzione Economico Finanziaria e Risorse umane – Dirigente Dott. G. Antonini

3. “Ratifica da parte del Consiglio comunale della deliberazione di Giunta comunale n. 330 del 13 novembre 2019 – variazioni d’urgenza al B.P. 2019/2021 – diverse Direzioni.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Sig. R. Ranucci

Direzione Economico Finanziaria e Risorse umane – Dirigente Dott. G. Antonini

4. “POR FESR 2014-2020 Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) per Spoleto – approvazione.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Sig. G. Fagotto Fiorentini

Direzione Polizia Municipale – Dirigente ing. M. Coccetta

5. “Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio economico finanziario tra il Comune di Spoleto e il Comune di Montefalco.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Sig. R. Ranucci

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Dirigente Dott. G. Antonini



Mozioni

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Un festival che guarda alle nuove generazioni e amico delle famiglie e dei bambini.” (prot. n. 47599/29.07.2019).

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Miglioramento e ottimizzazione degli Sportelli Europa e Digipass.” (prot. n. 52461/26.08.2019).

8. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Spoleto Plastic Free.” (prot. n. 62555/10.10.2019).

9. Mozione presentata dal consigliere Morelli in merito alla convocazione di un Consiglio comunale “aperto” per dibattere su problematiche riguardanti la Fondazione Festival dei 2 Mondi. (prot. n. 62752/10.10.2019).

10. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Conferimento Cittadinanza Onoraria a Liliana Segre.” (prot. n. 70150/11.11.2019).

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Laboratorio Spoleto con la quale si chiede che Sindaco e Giunta si impegnino ad adottare iniziative idonee a contrastare tutti i fenomeni di intolleranza per ragione di razza e l’istigazione all’odio razziale. (prot. n. 73618/29.11.2019).

Interpellanze e Interrogazioni

12. Interpellanza presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Interpellanza in merito alla necessità di un Piano marketing strategico per lo sviluppo del turismo e dell’economia.” (prot. n. 7875/07.02.2019).

13. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare PD in merito alla selezione indetta per il conferimento di incarichi di posizioni organizzative ed all’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno occupazionale. (prot. n. 50594/12.08.2019).