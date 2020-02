Spoleto selfie d’amore, cresce il numero degli esercizi commerciali, ristoranti e strutture alberghiere aderenti all’iniziativa

Oltre 20.000 le persone raggiunte dalla campagna social

Prosegue la campagna social ‘Spoleto selfie d’amore’ per promuovere la città in occasione del weekend di San Valentino, frutto della collaborazione tra il Comune di Spoleto, Polo Museale dell’Umbria, Sistema Museo, Confcommercio Spoleto e Consorzio Operatori Turistici ConSpoleto.

Alla vigilia del weekend, attraverso i canali della Spoleto Card, sono state oltre 20.000 le persone raggiunte su Facebook dalle informazioni relative al fine settimana 14-16 febbraio, per un totale di circa 2.000 interazioni.

Cresce il numero degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa (ad oggi sono oltre quaranta comprese le strutture ricettive ed i ristoranti >> https://bit.ly/2UMFnLH), riconoscibili grazie alla vetrofania dedicata a ‘Spoleto selfie d’amore’. Alle coppie che si presenteranno con la Spoleto dal 14 al 16 febbraio Card per cenare in uno dei ristoranti aderenti all’iniziativa #spoletoselfiedamore (l’elenco è disponibile qui >> https://bit.ly/3btzk4N) sarà offerto un cocktail di San Valentino.

Con il lancio dell’hashtag #spoletoselfiedamore turisti e cittadini potranno scattare il proprio ‘selfie d’amore’ nei luoghi più suggestivi e romantici di Spoleto, condividendo la foto su Facebook e Instagram. Tutti gli scatti saranno oggetto di una esposizione prevista nel mese di aprile e parteciperanno al contest che il Comune di Spoleto sta organizzando per il periodo di Pasqua con in palio i biglietti per il 63° Festival dei Due Mondi.

Per le coppie che sceglieranno di trascorrere a Spoleto il weekend dal 14 al 16 febbraio sarà possibile infatti acquistare online due Spoleto Card al prezzo di una, usufruendo dello sconto del 50% sul biglietto integrato per visitare i musei della città (Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto, Casa Romana, Palazzo Collicola e Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo).

Venerdì 14 febbraio l’InfoPoint di Piazza della Libertà effettuerà un’apertura straordinaria dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 per promuovere l’offerta speciale della Spoleto Card a tutte le coppie.

Nel programma di San Valentino sono previsti anche tre eventi:

1. Venerdì 14 febbraio ore 18, Complesso Monumentale di San Nicolò – Concerto di Umbria Ensemble ‘Valse d’Amour – I Walzer di Strauss nel giorno più romantico dell’anno’

2. Sabato 15 febbraio, ore 21.15 – Teatro Caio Melisso – Musical ‘R&G. La follia di Verona’ Opera liberamente tratta dalla tragedia di W. Shakespeare ‘Romeo e Giulietta’

3. Domenica 16 febbraio, ore 14.30 – 192° Carnevale di Spoleto – Sfilata dei carri allegorici nel centro storico della città