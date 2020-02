Inglese, ambiente e benessere: le iniziative Mtu Academy per la scuola per il 2020

Coinvolte le scuole di Campello sul Clitunno e Spoleto

Mtu Academy&Consulting rinnova anche quest’anno l’impegno verso le scuole del territorio di Campello sul Clitunno e Spoleto, con progetti che abbracciano cultura, formazione, ambiente e salute.

Il percorso formativo è stato pensato e sviluppato in accordo con la direzione del Primo Circolo Didattico di Spoleto, tutte le esperienze si collocano all’interno delle iniziative previste dal Piano dell’Offerta Formativa del Circolo.



Centrale il ruolo propulsivo svolto da MTU Academy nell’aver colto le istanze della scuola, le attese dell’utenza e nell’essere stata la promotrice dell’iniziativa. MTU Academy, infatti, rappresenta un partner di sviluppo delle competenze e dei processi di crescita della media impresa locale. Una sinergia tra Scuola e Aziende cruciale per la crescita delle giovani generazioni e del territorio.

Per la scuola dell’infanzia

• Torna la seconda edizione del progetto L’inglese va a Teatro, ideato ed erogato dai professionisti di Artelingua. Il progetto, rivolto ai bambini di 4 e 5 anni, utilizza il metodo teatrale come strumento utile nel rendere significativa, memorabile e multisensoriale l’esperienza di apprendimento. Il tema di quest’anno è la natura e le emozioni, esplorato attraverso un testo inglese inedito che sarà drammatizzato dai bambini.

• YOGA BIMBI_metodo Yogare per Crescere: laboratorio di yoga per i bambini di 3 anni a cura di una istruttrice qualificata nell’insegnamento dello yoga nell’età evolutiva. Anche in questo caso il tema è quello della natura e delle emozioni, esplorate attraverso il corpo, il gioco e il movimento con gli strumenti di questa antica disciplina. Per scoprire, attraverso l’esperienza, che l’amore per l’ambiente inizia dal rispetto del proprio corpo e dello spazio che condividiamo con gli altri.

Per la scuola primaria:

• Impatto Zer0! Laboratorio di educazione ambientale e alla sostenibilità in collaborazione con Arpa Umbria e Meccanotecnica Umbra. Per le classi 4 e 5 delle scuole primarie di Campello sul Clitunno, Pissignano e San Giacomo.

• I Superpoteri dello Yoga per andare bene a scuola: laboratorio di yoga per le scuole primarie del Comune di Campello sul Clitunno, a tempo normale e tempo pieno, a cura di una istruttrice qualificata nell’insegnamento dello yoga nell’età evolutiva. Attraverso gli strumenti di questa antica disciplina impariamo ad attingere alla nostra forza, calma e concentrazione indispensabili per superare le dure giornate di scuola!

I progetti, ideati da Mtu Academy&Consulting in collaborazione con il Primo Circolo Didattico di Spoleto e i professionisti dei differenti settori coinvolti, sono finanziati interamente da Mtu Academy&Consulting.