Sicurezza scuole, il sindaco risponde al MeetUp Spoleto 5 Stelle

Le parole di de Augustinis

“Sorprende il contenuto della nota del Movimento 5 Stelle che, nonostante le informazioni condivise con i cittadini negli ultimi mesi, continua a non comprendere quale sia la reale situazione”.

Risponde così il Sindaco Umberto de Augustinis, alla nota con cui nei giorni scorsi il M5S ha richiesto maggiori informazioni relativamente agli interventi sugli edifici scolastici.

“Se si parla di informazione e trasparenza credo non si possa non riconoscere a questa amministrazione di aver fornito aggiornamenti costanti sullo stato dell’arte, sia per quanto riguarda le verifiche ed i controlli effettuati, sia in relazione agli interventi programmati. Purtroppo non sono una novità le enormi difficoltà che i Comuni stanno incontrando su questo fronte, soprattutto per la scarsità di risorse che lo Stato sta mettendo a disposizione per superare le problematiche legate alla vulnerabilità sismica nelle scuole.

Proprio per questo, non più tardi di un mese fa, abbiamo scritto all’allora Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica Lorenzo Fioramonti rappresentando la situazione delle scuole di Spoleto e sollecitando una risposta celere che ci permettesse di avere riferimenti certi per poter programmare gli interventi necessari. Purtroppo solo la Regione Umbria ha dimostrato pronta attenzione. Non così il Ministero.

Ci tengo inoltre a precisare che quando affermiamo che le scuole sono sicure, pur alla luce di indici di vulnerabilità sismica assolutamente da migliorare, lo facciamo sulla base di riscontri puntuali avuti dai tecnici. Su questo argomento non c’è mai stata alcuna superficialità da parte nostra, al punto che ci siamo da subito rimboccati le maniche per recuperare quello che negli anni passati non era stato fatto.

Nel frattempo, insieme all’aggiornamento costante che sentiamo di dovere a dirigenti scolastici e famiglie, come abbiamo fatto a fine anno in occasione dell’incontro di Villa Redenta, andiamo avanti con le pratiche riguardanti i lavori che abbiamo potuto già programmare alla scuola elementare di San Giovanni di Baiano, alla ‘Francesco Toscano’ di via Cerquiglia, alla scuola media di Baiano e all’elementare di Eggi, continuando a sollecitare il governo centrale affinché dimostri attenzione nei confronti di questa problematica e del nostro territorio”.