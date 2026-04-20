Il piano dei lavori di A.se. Spoleto fino a domenica 26 aprile

Proseguono gli interventi di manutenzione e sistemazione del verde, delle strade, degli edifici pubblici, della segnaletica, dei cimiteri e delle scuole realizzati da A.Se. Spoleto.

Strade Per quanto riguarda la decespugliazione stradale saranno interessate le strade di Eggi, Colle Marozzo, S. Maria Reggiana, Bazzano, Fabbreria-Eggi, via Enrico Mattei, via dei Tessili, via delle Industrie e la bretella Cementir, mentre in piazza della Libertà e in viale Guglielmo Marconi, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali rialzati, verrà effettuata la pulizia delle griglie e delle condotte di raccolta delle acque meteoriche. La chiusura delle buche a mano è programmata questa settimana lungo la strada di Eggi, via del Frate, via del Borgo, via Crivellini, via Stretta, via dei Pini, via Montecavallo, via della Ginestra e via del Castello. Previsto anche un intervento in via Walter Tobagi per il ripristino dei sampietrini.

Verde Il taglio dell’erba a mano interesserà via del Frate, via del Borgo, via Crivellini, via Stretta, via dei Pini, via Montecavallo, via della Ginestra e via del Castello. Sempre per quanto riguarda l’ambito manutentivo del verde pubblico, oltre all’inizio della piantumazione dei fiori stagionali nelle fioriere, l’A.Se. effettuerà il taglio dell’erba, con relativa pulizia e raccolta foglie, in piazza Campello e al Giro della Rocca, dove è anche previsto, nel lato a valle, il taglio di alcuni arbusti tra gli ingressi dei percorsi meccanizzati Posterna e Ponzianina.

Scuole In programma anche alcuni interventi di manutenzione negli edifici scolastici. Alla scuola d’infanzia di San Giacomo verrà effettuata la pulizia delle gronde e delle coperture, mentre all’infanzia e alla primaria di Villa Redenta, così come all’infanzia e alla primaria di San Martino in Trignano e alla scuola media di Baiano, presso l’area di comunità di San Martino in Trignano è previsto il taglio dell’erba, con relativa pulizia e raccolta foglie. Alla scuola primaria XX Settembre verrà sistemata la soglia di ingresso, mentre al nido “Il Girotondo” verrà fatta la manutenzione dell’impianto elettrico e la sistemazione dei battiscopa.

Lavori Oggetto di intervento per il controllo dell’impianto elettrico e delle lampade nei giorni degli spettacoli saranno il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, il Teatro Caio Melisso Carla Fendi e il Complesso monumentale di San Nicolò. In piazza Campello, piazza del Mercato, piazza Pietro Fontana, piazza Collicola e via Duomo verrà effettuata la pulizia delle fontane, mentre per quanto riguarda la fontanella dei giardini pubblici di largo Moneta è in programma la disostruzione dello scarico e la sistemazione della pavimentazione nella zona circostante.

Cimiteri A Spoleto, San Giacomo e San Sabino l’A.Se. effettuerà il vuotamento dei sacchi e interverrà in caso di guasti alle lampade votive (eventuali nuove richieste per nuovi allacci o riparazioni saranno inserite in base all’urgenza).

Per la segnaletica stradale verrà effettuato il controllo periodico per la chiusura della strada Ancaiano-Cese e, come di consueto, verrà posizionata quella mobile per il mercato settimanale del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.