Fauna 2020, la mostra della Collezione “Ragni” resterà aperta fino a marzo

Il ‘tesoro’ del prof. Bernardino Ragni é ospitato nei locali dell’ex Monte di Pietà

Dopo la tre giorni “Fauna 2020” dedicata ad ambiente e fauna selvatica con particolare riguardo al Gatto Selvatico Europeo, nel ricordo del Prof. Bernardino Ragni scomparso da due anni, la mostra divulgativa della sua Collezione inaugurata venerdì scorso in via Saffi resterà aperta almeno fino a marzo. Ospitata nei locali dell’ex Monte di Pietà mira a diffondere il patrimonio di conoscenze scientifiche e naturalistiche del territorio spoletino e umbro, favorendone la divulgazione.

In attesa che la mostra temporanea della Collezione “Ragni”, concessa in uso dalla famiglia al Comune di Spoleto, venga trasferita nel Laboratorio di Scienze della Terra, gli orari per visitarla sono i seguenti: si è cominciato già questa mattina, venerdì 24 gennaio, con apertura dalle ore 10 alle 13, confermando un vivo interesse da parte di curiosi e appassionati, mentre sabato 25 gennaio l’esposizione sarà visitabile per tutto il giorno dalle ore 10-13 e 15-18. Poi, la mostra resterà aperta nei giorni di giovedì (solo la mattina), venerdì e sabato (ore 10-13 e 15-18). Le scuole interessate a partecipare potranno prenotarsi al numero 3492254072 ad Emi Petruzzi.