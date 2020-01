Corsi amatoriali all’Alberghiero, per iscriversi c’è tempo fino al 31 gennaio

Il “De Carolis” apre le porte al pubblico

Come aveva anticipato una settimana fa la Dirigente Roberta Galassi, l’Alberghiero “G. De Carolis” apre le porte dell’istituto al pubblico “potendo contare sulla professionalità dei docenti e su numerosi laboratori ben attrezzati” organizzando “corsi pomeridiani aperti a tutti gli appassionati”. Sono disponibili corsi monografici e amatoriale di cucina, sala-bar e accoglienza, le informazioni per iscriversi sono sul sito online della scuola.

I costi di iscrizione variano di corso in corso, dai 60 ai 120 euro. Così come la durata, che può andare tra le 10 e le 20 ore. La scadenza per fare domanda è il 31 gennaio 2020, l’attivazione dei corsi e delle relative date saranno decise in base alle iscrizioni.

V.T.T