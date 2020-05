Emergenza Covid, una barella ad elevato bio contenimento in dono al San Matteo degli Infermi

Domani alle 14 la cerimonia di consegna da parte di un gruppo di sette aziende del territorio

(DMN) Spoleto – continua la generosità delle aziende e dei privati nei confronti dell’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. Per far fronte all’emergenza legata alla pandemia di Coronavirus, il presidio ospedaliero cittadino é stato dotato di una barella ad elevato bio contenimento, utile per trasporto di soggetti affetti o sospetti infetti Covid-19, sia durante il trasporto in autombulanza che nei trasferimenti di pazienti all’interno del del plesso sanitario , in attesa di accertamento di infezione tramite tampone.

La donazione è stata effettuata da un gruppo di sette aziende del territorio spoletino e della Valnerina ovvero Filcoba srl, QFP srt, Antica Norcineria F.lli Ansuini snc, Tulli Acque Minerali srl, Chiavari s.r.l., Tecnomeccanica Magrini srl e Italmatch Chemicals SpA:

Il dispositivo di biocontenimento (, dovrà essere usato principalmente per il trasporto di contagiati dal virus “Covid-19”, o sospetti infetti in attesa di accertamento tramite tampone.

L’apparecchiatura è dotata di caratteristiche tecniche adeguate allo specifico rischio, ovvero dovrà evitare la diffusione del virus nell’ambiente esterno o nei soggetti a contatto con il paziente.

Domani, venerdì 29 maggio, alle 14 nel piazzale antistante il Pronto Soccorso del San matteo degli infermi, si terrà una piccola cerimonia di consegna del dispositivo e di ringraziamento per i benefattori alla presenza del dr Luca Sapori, direttore sanitario, del dr Gianluca Proietti Silvestri direttore del 118/pronto soccorso e della dr.ssa Paola Vittoria Santirosi responsabile della struttura semplice di nefrologia e dialisi di Spoleto che ha curato la donazione.