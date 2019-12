Eccellenza, Gualdo Casacastalda-Ducato 1-2: Cardarelli e Kola per il blitz esterno

Il girone di ritorno della squadra di Ezio Brevi inizia nel migliore dei modi

(DMN) Gualdo Tadino – il girone di ritorno nel campionato di Eccellenza Umbra della Ducato Spoleto inizia con una bella vittoria esterna al “Carlo Angelo Luzi”.

La squadra di Ezio Brevi è riuscita a bissare, anche nel punteggio, la vittoria della scorsa settimana e ad allungare la propria striscia positiva a cinque gare consecutive.

Nella sfida valida per il sedicesimo turno del torneo, Brevi punta ancora sul 3-5-2 con Carsetti in porta, Callegari, Pazzogna e Barbetta in difesa, Moretti, Emili, Piantoni, De Cristofaro e Pergolesi a centrocampo con la coppia d’attacco formata da Kola e Cardarelli.

Il tecnico dei padroni di casa, Pierotti, sceglie invece Giunti, Stoppini, Chiocci, Gaggioli, Tarpanelli, Adreani, Passeri, Ajdini, Giovi, Salvucci e Dragoni.

La prestazione della squadra di Brevi é stata molto positiva. La Ducato si é portata in vantaggio al 23′ della prima frazione con Cardarelli ed ha raddoppiato al 4′ della ripresa con Kola. La squadra di Brevi ha continuato a produrre gioco sfiorando in più occasioni il 3-0. Al 36′ il Gualdo Casacastalda ha accorciato le distanze con Petrini.

Classifica e prossimo turno – la squadra di Ezio Brevi raggiunge l’undicesima posizione con 20 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 12 gennaio, alle ore 14:30, ospiterà al “Capitini” il Vivi Altotevere Sansepolcro.