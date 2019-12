Eccellenza, Spoleto-Nestor 1-0: Luparini-gol e aggancio in vetta

Il calcio di rigore firmato dal calciatore spoletino vale la testa della classifica

(DMN) Bevagna – lo Spoleto Calcio di Cristiano Gagliarducci é in testa al campionato di Eccellenza Umbra. La vittoria interna, al “Palmieri” di Bevagna, contro la Nestor ed il contemporaneo pari della Tiferno con il San Sisto, hanno permesso alla squadra della principessa Norah Bint Saad Al Saud, di agganciare la vetta della classifica.

Nella sfida valida per la sedicesima giornata di campionato, Gagliarducci sceglie il 4-4-2 con Palanca in porta, Labonia, Daleno, Scipioni e Tommaselli in difesa, Coppola, Priorelli, Lira Ferreira e Menegat a centrocampo con Veneroso e Missaglia di punta.

Montecucco, tecnico della Nestor, ha invece puntato sul 3-5-2 con Bagnetti, Nofri, i due Ciurnelli, D’Ambrosio, Donati, Sisani e Faraghini.

I giocatori delle due squadre sono scesi in campo con la maglietta “Gli amici di Cate”, l’associazione no profit creata per aiutare la piccola Caterina Venanzi, bimba eugubina di 8 anni, affetta da SMA (atrofia muscolare spinale).

Una gara molto bloccata, anche per via di un terreno di gioco reso molto pesante dalle piogge delle ultime ore, ha trovato la svolta nei minuti finali.

Al 33′ della ripresa gli ospiti si sono ritrovati in inferiorità numerica per un doppio giallo rimediato da Alessio Ciurnelli mentre al 42′ un mani in area dell’ex Perugia Gabriele Goretti, ha permesso allo Spoleto di beneficiare di un calcio di rigore in un momento chiave della gara. Dal dischetto lo spoletino Luparini ha fatto centro portando la squadra della propria città in testa alla classifica.

Classifica e prossimo turno – con 31 punti lo Spoleto è in testa alla classifica insieme alla Tiferno. Nel prossimo turno, in programma domenica 12 gennaio, alle ore 14:30, i ragazzi di Gagliarducci saranno impegnati in trasferta contro il Castel del Piano.

Ssd Spoleto Calcio – Asd Nestor Calcio 1-0

Marcatori: 42’st Luparini

SPOLETO: Palanca, Labonia, Tommaselli, Lira Ferreira, Scipioni, Daleno (17’pt Cissè), Coppola (38’st Marinaro), Priorelli (1’st Mortaroli), Missaglia (18’st Luparini), Veneroso (1’st De Paolis), Menegat

A disp.: Cosimetti, De Paolis, Brace, Marinaro, Cissè, Gargiulo, Luparini, Mortaroli

All.: Cristiano Gagliarducci

NESTOR: Bagnetti, Nofri Onofri (14’st Sisani M.), Ciurnelli L., Ciurnelli A., Goretti, Scappini, Lorenzini (14’st Szcesniak), D’Ambrosio, Donati, Sisani D. (37’st Sant’Antonio), Faraghini (30’st Marinelli)

A disp.: Baldoni, Szczesniak, Santantonio, Scacciatelli, Sisani M., Bartolomei, Bagnaetti G., Marinelli

All. Andrea Montecucco

Arbitro: Pannacci (Sez. Gubbio); Ass.: Giorigi e Cannoni (Sez. Città di Castello)

Ammoniti: Menegat, Ciurnelli A., Faraghini

Espulso: Ciurnelli A.