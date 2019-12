«Siamo in cima alla classifica con 31 punti e questo è un bel regalo di Natale»

Le parole di Gagliarducci, Luparini, Palanca e Cherubini al termine di Spoleto-Nestor

(DMN) Bevagna – lo Spoleto Calcio ha battuto la Nestor per una rete a zero, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Luparini ed ha agganciato la Tiferno in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza Umbra. Ecco le parole dei protagonisti al termine della gara del “Palmieri”.

Il mister, Cristiano Gagliarducci

“ Sono soddisfatto, i ragazzi hanno dato il massimo considerando il terreno di gioco.

E’ stata una partita tirata e molto difficile, giocata sul filo dell’equilibrio.

Non abbiamo mai mollato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora siamo in cima alla classifica ( insieme al Tiferno) con 31 punti e questo è un bel regalo di Natale.

In ogni modo mi complimento con la Nestor”.

Alessandro Luparini

“Mi hanno servito un cross dalla sinistra e grazie al gol del rigore ho sbloccato la partita caratterizzata da pochissime occasioni. In settimana non mi sono allenato causa infiammazione al polpaccio. Con la pausa natalizia potrò recuperare al meglio”.

Nicola Palanca e Gianluca Cherubini (preparatore dei portieri)

“ Partita difficile dato lo stato del campo da gioco. A dir la verità di calcio se ne è visto poco!

Stiamo facendo molto bene, dobbiamo continuare così.

Sono soddisfatto dei ragazzi – aggiunge Cherubini- a Spoleto ho trovato una bella realtà calcistica.

Sia Cosimetti che Palanca sono due portieri all’altezza della situazione”.