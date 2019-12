Seconda Categoria, Interamna-Pol.Pen. 1-3

Rimonta spettacolo

(DMN) Terni – bella vittoria della Pol.Pen. di mister Fabrizio Santarelli che si é imposta per 1-3, in rimonta, sul campo dell’Interamna Nahars.

Per la sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone C, Santarelli sceglie Maurizio Rossi tra i pali, Scocchetti, De Angelis, Montani, Micheli, Porcedda, Desideri, Sergio Rossi, Filippo Ricci, Lezi e Bacchi.

Alessio Conti, tecnico dei padroni di casa punta invece su Massarini, Cozzolino, Fanti, Fiorucci, Gentili, Papa Italiani, Umberto Castello, Berruti, Mora, Contessa e Balani.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato con qualche occasione di troppo sprecata dagli spoletini, la gara si sblocca al 15′ della ripresa con una rete di Lorenzo Romeo che porta in vantaggio l’Interamna.

La Pol.Pen. reagisce rabbiosa e, dopo averlo sfiorato più volte, trova il meritato pari al 31′ con Lorenzo Scocchetti.

Al 35′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva la rete del sorpasso spoletino firmato da Andrea Montani.

Nell’ultimo minuto di gioco é il capitano Stefano Lezi (foto) a sfruttare una perfetta azione di Gobbi e a sigillare la gara sul 3-1 a favore della squadra della presidente Angela Carmeli.