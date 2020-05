Il Comune di Castel Ritaldi dona DPI al San Matteo degli Infermi

Ieri la consegna da parte del sindaco Sabbatini

(DMN) Spoleto- Nel pomeriggio di ieri (13), il Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Sindaco Elisa Sabbatini, ha donato, tramite le associazioni spoletine, dei dispositivi di protezione individuale all’Ospedale San Matteo degli Infermi. Le mascherine permetteranno al personale sanitario, in contatto con pazienti covid, di essere distanti da un possibile contagio.

«Questa donazione – afferma il primo cittadino – è una prova ulteriore della sensibilità esistente nel territorio di Castel Ritaldi.

Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha una rilevanza enorme e in questi giorni le iniziative di questo genere, mostrano un valore umano altissimo.

Un ringraziamento va alle associazioni spoletine di Insieme per l’Ospedale di Spoleto Il Sorriso di Teo, Social Sport Spoleto, A.S.D. MTB CLUB SPOLETO, La SpoletoNorcia in MTB, Unique – Fitness & Salute e Performat Salute Umbria.

Nella foto in evidenza Christian Baroni dell’Associazione Il Sorriso di Teo, Andrea Duranti di Social Sport Spoleto, il sindaco di Castel Ritaldi Elisa Sabbatini ed il direttore sanitario del nosocomio spoletino, dott. Luca Sapori.