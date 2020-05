Emergenza Covid, Assessore Urbani: “A Spoleto la cultura e lo spettacolo non si fermano”

Strategici i contributi per chi lavora nel settore

È on line per la consultazione, sul sito istituzionale del Comune di Spoleto, l’avviso pubblico, emesso dal MiBACT, che mette a disposizione – con data di scadenza al 25 maggio – risorse per 20 milioni di euro a sostegno di quelle realtà delle arti e dello spettacolo dal vivo che non hanno potuto beneficiare dei proventi del Fondo Unico dello Spettacolo 2019.

La misura fa parte dei fondi istituiti dal Governo attraverso il decreto “Cura Italia”. Sempre nell’ambito del settore, fino al 16 maggio, viene data la possibilità di presentare le domande a valere sulla LR 17/2004 “Norme in materia di spettacolo”.