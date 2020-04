Coronavirus, a Spoleto scende il numero dei pazienti positivi

Dichiarato ufficialmente guarito l’unico contagiato a Campello sul Clitunno, situazione invariata a Castel Ritaldi

(DMN) – la Regione Umbria ha pubblicato i dati ufficiali in merito la situazione Coronavirus sul territorio regionale aggiornata al 30 aprile 2020 alle ore 09.24.

Spoleto – per quanto riguarda la città del Festival , nelle scorse ore, sono state ufficializzate tre guarigioni e nessun nuovo caso di positività. I pazienti attualmente positivi al Covid-19 sul territorio comunale sono 15 (29 casi in totale, l’ultimo incremento di due unità risale al 25 aprile). Una sola persona ad oggi risulta ricoverata in ospedale (nessuno spoletino positivo al Coronavirus é stato ricoverato, anche nei giorni precedenti, al San Matteo degli Infermi). Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare sono in totale 14 . Con i tre pazienti dichiarati ufficialmente guariti quest’oggi, é stata raggiunta la quota delle 14 guarigioni.

Campello sul Clitunno – ora é ufficiale: non ci sono più casi attivi di positività al Coronavirus Covid-19 nel territorio comunale di Campello sul Clitunno. L’unico caso di positività era stato accertato il 31 marzo e da oggi risulta ufficialmente guarito.

Castel Ritaldi – il 24 aprile sono stati dichiarati guariti quattro pazienti facenti parte dello stesso nucleo familiare. Attualmente risulta un solo paziente positivo al Coronavirus sul territorio comunale. A Castel Ritaldi i casi totali sono stati 5, l’ultimo incremento risale all’8 aprile.