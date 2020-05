Il Lions Club di Spoleto ha donato buoni spesa al Comune di Campello sul Clitunno

Saranno destinati a famiglie in difficoltà individuate dai servizi sociali

(DMN) Campello sul Clitunno – Questa mattina in municipio, il sindaco di Campello sul Clitunno, Maurizio Calisti (foto sotto), ha ricevuto la visita di una delegazione del Lions Club Spoleto, formata dal presidente Giuseppe Benedetti del Rio e dai soci Badiali, Sigismondi e Di Spirito che ha omaggiato il comune con numerosi buoni spesa da destinare alle persone del territorio che affrontano un periodo di difficoltà.



I beneficiari verranno individuati dai servizi sociali.

L’amministrazione comunale, tramite la pagina Facebook ufficiale ha ringraziato soci del Lions per “questo gesto di solidarietà che è estremamente gradito e costituisce uno strumento molto utile per aiutare prontamente chi si trova in condizione di difficoltà”.