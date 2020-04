Buoni spesa: a Spoleto oltre 200.000 € erogati in due settimane

È possibile fare donazioni al Comune di Spoleto per la solidarietà alimentare – Sono circa 100 le domande ancora finanziabili per un totale di poco inferiore ai € 25.000

Sono circa 100 le domande che il Comune di Spoleto può ancora accogliere per l’erogazione dei buoni spesa. A distanza di quattro settimane dall’attivazione della misura (la pubblicazione dell’avviso risale al 3 aprile scorso), alla data del 27 aprile ammontano a poco meno di 25.000 euro le risorse ancora disponibili (precisamente € 24.704,70).

In totale sono stati finanziati 207.550 euro di buoni spesa, con 52 domande attualmente in fase di verifica e, quindi, al vaglio degli uffici, per un importo di 11.852,50 euro.

Il totale delle risorse impegnate e in fase di impegno è di € 219.432,50, su un totale disponibile per i buoni spesa di € 244.137,20.

Delle 980 domande lavorate, sono 822 quelle ammesse e finanziate e 106 annullate perché non rispondenti ai criteri previsti, per una media a nucleo familiare di 252,49 euro a buono spesa.

Sempre sul fronte della solidarietà alimentare, il Comune di Spoleto ha deciso, con la Deliberazione n° 63 del 31 marzo scorso, di mettere in campo altre misure urgenti di solidarietà alimentare per fare in modo che istituzioni pubbliche e private, associazioni, cittadini, ecc. possano effettuare donazioni per sostenere le persone e i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno.

Per chi volesse effettuare una donazione questo è il conto corrente attivato:

Comune di Spoleto

IBAN IT 24 X 03440 21800 000000224000

specificando nella causale: Donazione a sostegno delle misure urgenti di solidarietà alimentare