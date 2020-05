Coronavirus, dimesso l’ultimo spoletino in ospedale e 25 sono guariti

Azzerati i i casi di positività al Covid-19 a Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno

(DMN) – la Regione Umbria ha pubblicato i dati ufficiali in merito la situazione Coronavirus sul territorio regionale aggiornata al 12 maggio 2020 alle ore 12.22.

Spoleto – per quanto riguarda la città del Festival, tenuto conto delle guarigioni ufficializzate nelle ultime ore, i pazienti attualmente positivi al Covid-19 sul territorio comunale sono 5 (30 casi in totale, l’ultimo incremento di una unità risale al 6 maggio) e si trovano tutti in isolamento contumaciale considerato che nel fine settimana, é stato stato dimesso l’ultimo spoletino acora ricoverato in ospedale. I guariti dal Coronavirus a Spoleto sono 25.

Campello sul Clitunno – non ci sono più casi attivi di positività al Coronavirus Covid-19 nel territorio comunale di Campello sul Clitunno. L’unico caso di positività era stato accertato il 31 marzo e dal 30 aprile oggi risulta ufficialmente guarito.

Castel Ritaldi – nei giorni scorsi é stato dichiarato guarito l’ultimo paziente positivo a Castel Ritaldi dove l’ultimo incremento (5 casi in totale) risale all’8 aprile.