Spoleto ricorda i Martiri delle Foibe

Le iniziative in programma

In occasione del 10 febbraio, il Giorno del Ricordo – istituito per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati – il Comune di Spoleto ha organizzato un doppio appuntamento, con una proiezione e una conferenza, per riflettere e per non dimenticare i tragici fatti dei massacri delle foibe e dell’esodo istriano.

Lunedì 10 febbraio, alle 18.00, al Cinema Sala Pegasus verrà proiettato il documentario “Esodo: la memoria negata” del regista Nicolò Bongiorno, figlio di Mike. Il filmato è stato commissionato dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) e realizzato dalla Venicefilm production di Padova.



Giovedì 13 febbraio alle ore 16.00, alla Biblioteca Comunale di Palazzo Mauri si terrà la conferenza

“l’Urbicidio di due città: Fiume e Zara”. Intervengono Umberto de Augustinis, sindaco di Spoleto, Ada Urbani, assessore alla cultura, Umberto Senin, professore emerito dell’Università degli Studi di Perugia e Franco Papetti, presidente dell’Associazione Fiumani Italiani nel mondo.