Tutto pronto per il 192° Carnevale di Spoleto

Evento all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente – Dal 15 al 25 febbraio, sfilate, bande musicali, musical, spettacoli teatrali, animazioni per bambini



1500 persone coinvolte, 10 carri allegorici, più di 15 gruppi mascherati, 30 quintali di coriandoli, bande musicali, majorette: sono solo alcuni numeri del 192° Carnevale di Spoleto che si svolgerà dal 15 al 25 febbraio 2020.



L’iniziativa è stata presentata stamani alla Sala dello Spagna, alla presenza tra gli altri dell’Assessore alla Cultura Ada Urbani, dell’assessore all’ambiente Maria Rita Zengoni e del Presidente Associazione Manifestazioni Spoletine Angelo Gelmetti.



In via sperimentale il Carnevale quest’anno sarà all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. In occasione dei festeggiamenti del 192° Carnevale di Spoleto infatti il Comune ha previsto l’utilizzo di coriandoli e stelle filanti con carta riciclata, l’istituzione del “carro verde” e, in collaborazione con Valle Umbra Servizi s.p.a., punti informativi per la raccolta differenziata dei rifiuti (buste di plastica, bombolette spray e bottigliette … ) oltre a un punto di raccolta alla fine del percorso della sfilata. L’evento è inserito nell’agenda della sostenibilità 2020 della città di Spoleto, con la quale il Comune, certificato EMAS, vuole far conoscere le attività e le azioni di miglioramento in tema di salvaguardia dell’ambiente, miglioramento della qualità della vita, vivibilità della città e del territorio



Questi i gruppi mascherati e il tema dei carri che parteciperanno all’edizione 2020 del Carnevale di Spoleto:

Amici di Cortaccione (I Clown), Associazione il Gioco Di Campello (LA TRIBU DEGLI INDIANI), Centro Integrato per l’infanzia di Morgnano (PINOCCHIO), Circolo Didattico II° di Spoleto (ABBI CURA DI…TE), Gli avanti tutta (I PUFFI), Gli Imprevedibili (LUPIN), Protte e Campo Salese (I SOGNI AIUTANO A VOLARE), Aleandro Piccioni (Espatria per mancanza di politici),Associazione romena Ziua Unirii (DRACULA IN TRANSILVANIA), Rione San Nicolò (RUBBIKE) e San Martino In Trignano (LAGUNA MAGICA).

Il programma degli eventi:



Sabato 15 febbraio ore 21.15 – Teatro Caio Melisso, Spoleto

“R+G LA FOLLIA DI VERONA” I RAGAZZI DEL MUSICAL (Spettacolo teatrale)



Domenico 16 febbraio ore 14.30 SFILATA CARRI E GRUPPI

Via San Carlo -Via Matteotti -Piazza Libertà -Corso Mazzini Via Tobagi -Via Filitteria -Largo Gigli -Via Vaita Sant’Andrea Via Pierleone -Via Cecili -Via Anfiteatro -Piazza Garibaldi.



Giovedì 20 febbraio ore 14.30 – Chiostro di San Nicolò

Carnevale dei Bambini – giochi, animazioni, coriandoli e dolci



Sabato 22 febbraio ore 21.00 – Teatro Caio Melisso, Spoleto

“VOLPONE” – COMPAGNIA TEATRO DELLA MANDARINA (Spettacolo teatrale)



Domenica 23 febbraio ore 14.30 SFILATA CARRI E GRUPPI

Viale Trento e Trieste -Via Marconi Via Repubblica -Via Risorgimento – Area antistante Emi Superstore.



Martedì 25 febbraio ore 14.30 – Verde attrezzato Scuole, San Martino in Trignano

FESTA DI QUARTIERE