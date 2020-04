Spoleto, aperte le iscrizioni per la mensa scolastica per l’anno 2020/2021

C’è tempo fino al 31 agosto. Durante emergenza Covid iscrizioni solo on line

Sono aperte le iscrizioni per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2020/2021. Sarà possibile iscriversi fino al 31 agosto.

Vista la chiusura al pubblico degli uffici determinata dall’emergenza coronavirus, è possible iscriversi solamente tramite il sito internet: www.panperfocaccia.net

Gli interessati possono scaricare il depliant informativo contenente tutte le indicazioni utili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://bit.ly/2VdsWZr



L’iscrizione è obbligatoria in caso di nuovo utente o di passaggio tra un ciclo scolastico e l’altro; non dovranno quindi presentare richiesta di iscrizione coloro che sono già iscritti, che non cambiano ciclo di istruzione e non intendono richiedere agevolazioni o riduzioni.

