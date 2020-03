Serie B, Perugia-Salernitana 1-0

Il Curi a porte chiuse, il Grifo a cuore aperto

Il Perugia torna alla vittoria. Dopo un lungo digiuno, durato cinque turni, la squadra di Serse Cosmi ha ritrovato i tre punti nel deserto dello stadio Curi, a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, battendo la Salernitana di Giampiero Ventura (sostituito in panchina dal vice Genovese a causa di un’indisposizione) sotto gli occhi del presidente di Lega, Mauro Balata.

Il tecnico di Ponte San Giovanni, ha scelto ancora il suo 3-5-2, ormai un marchio di fabbrica, con Vicario in porta, Rosi, Sgarbi e Falasco in difesa, Mazzocchi, Falzerano, Greco, Nicolussi Caviglia e Di Chiara a centrocampo con Falcinelli e Melchiorri in attacco. Solo panchina per Rajkovic, Carraro e per il capocannoniere del campionato cadetto, Pietro Iemmello.

L’approccio di gara della squadra di Cosmi é stato quello giusto. I grifoni si sono impadroniti del rettangolo verde lasciando poco spazio alla Salernitana. I biancorossi hanno prodotto gioco e sono stati premiati al 22′ del primo tempo dalla rete del vantaggio messa a segno da Pasquale Mazzocchi. Una curiosità: si tratta della seconda rete dell’esterno campano con la maglia del Perugia (la prima in assoluto in serie B), l’altra era stata messa a segno in Coppa Italia contro il Sassuolo e la gara era stata diretta dallo stesso arbitro di Perugia-Salernitana, il Sig. Sozza di Seregno.

La ripresa si é aperta con una Salernitana più coraggiosa rispetto alla prima frazione e che ha messo, in alcune occasioni, in apprensione i grifoni. La squadra di Cosmi nel finale ha sprecato l’occasione di sigillare la gara con Iemmello, entrato in campo al posto di Falcinelli, e con Falzerano. Dopo 5 minuti di recupero il Sig. Sozza ha decretato la fine della gara: il Perugia, con un grande cuore, é tornato alla Vittoria.

PERUGIA: Vicario, Rosi (45′ st Rajkovic), Sgarbi, Mazzocchi, Falcinelli (29′ st Iemmello), Nicolussi Caviglia, Greco (43′ st Carraro), Falzerano, Falasco, Di Chiara, Melchiorri. A disp.: Fulignati, Albertoni, Nzita, Dragomir, Buonaiuto, Konate, Benzar, Kouan, Capone. All. Cosmi

SALERNITANA: Micai, Billong, Lopez, Cerci (33′ st Cicerelli), Kiyine, Gondo, Aya, Akpa Akpro, Maistro (1′ st Jallow), Dziczek (11′ st Capezzi), Heurtaux. A disp.: Vannucchi, Migliorini, Curcio, Karo, Iannone, Jaroszynski. All. Genovese

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno (Macaddino – Cipressa)

RETI: 22′ pt Mazzocchi

NOTE: Ammoniti Greco, Kiyine, Dziczek, Gondo, Sgarbi, Jallow, Falzerano