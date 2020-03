PRG Spoleto, la soddisfazione del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Polinori, Di Cintio e Santirosi: 《Continueremo ad affrontare le varie problematiche al solo scopo di perseguire l’interesse preminente della città ponendo le esigenze e le necessità dei cittadini al centro della nostra azione politica》

Il gruppo consiliare Fratelli D’Italia esprime soddisfazione nel vedere approvata la variante al piano regolatore.

Avere uno strumento tecnico che organizza e tutela il territorio comunale permetterà a tutta la città di pianificare e programmare la crescita non solo economica ma anche sociale dell’intera comunità. Tale strumento inoltre consente un’importante riduzione delle tasse per i cittadini Spoletini, che si troveranno a risparmiare circa 250 mila euro andando a sanare una situazione che i precedenti governi cittadini a guida PD avevano perpetuato, senza minimamente sentire gli interessati, rendendo aree agricole edificabili cosi che tantissimi cittadini erano diventati proprietari di terreni agricoli edificabili per pagare l’IMU e rimpinguare per troppi anni le casse del Comune.

Per questo motivo, nonostante avessimo espresso, formalmente, il nostro disappunto nei confronti della decisione del sindaco di revocare l’assessore Alessandro Cretoni e di ritirare le deleghe per il turismo alla Dr.ssa Paola Santirosi, abbiamo responsabilmente partecipato ai lavori del consiglio comunale garantendone l’iter di approvazione anche in giornate particolari dove alcuni consiglieri sono stati specificatamente impegnati negli ospedali di appartenenza a gestire il delicato momento che si vive nel comparto sanitario.

Nel ringraziare per il lavoro svolto gli uffici della direzione tecnica, l’assessore all’urbanistica e pianificazione del territorio, il presidente della III Commissione e tutti i consiglieri comunali membri della stessa, ribadiamo che il Gruppo di Fratelli D’Italia continuerà ad affrontare le varie problematiche al solo scopo di perseguire l’interesse preminente della città ponendo le esigenze e le necessità dei cittadini al centro della propria azione politica.

Gruppo Consiliare Fratelli D’Italia