Suppletive Senato, i dati sull’affluenza alle urne

Aggiornamento ore 12

(DMN) – ecco i dati ufficiali, diffusi dal Ministero dell’Interno, relativi all’affluenza alle urne, per le Elezioni Suppletive del Senato della Repubblica dell’ 8 marzo 2020 .

ORE 23

Totale %

ORE 19

Totale %

ORE 12

Totale 13.366 / 4,36 %

Sono 306.382 (147.374 Uomini e 159.008 donne) gli elettori del Collegio Uninominale Umbria 2 chiamati alle urne, dalle ore 7 alle ore 23, per eleggere un nuovo Senatore della Repubblica per sostituire a Palazzo Madama Donatella Tesei, eletta nel mese di ottobre, Presidente della Regione Umbria. I seggi elettorali sono 509, dei quali 214 in provincia di Perugia (42 nel Comune di Spoleto) e 295 in quella di Terni. Nel Comune di Spoleto, hanno diritto di voto per il Senato della Repubblica 28.335 cittadini.