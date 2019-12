Daniele Menegat é un nuovo giocatore dello Spoleto Calcio

Il centrocampista é già a disposizione del tecnico Cristiano Gagliarducci

La Ssd Spoleto Calcio ha chiuso l’accordo con il calciatore romano Daniele Menegat e gli dà il benvenuto nel club biancorosso.

Scheda giocatore

Giocatore: Daniele Menegat

Ruolo: centrocampista

Luogo e data di nascita: Roma, 07/11/2001

Nazionalità: Italiana

Altezza: 175 cm

Peso: 73 kg

Arrivo nella SSD Spoleto Calcio il 13 Dicembre 2019

Carriera

Due anni (2016/2017 e 2017/2018) di allievi nazionali al Frosinone Calcio.

Ad inizio campionato dell’anno successivo (fino a dicembre) ha giocato in serie D con il Football Club Aprilia Racing Club, mentre da Febbraio fino al termine del campionato ha vestito la maglia del Castiadas Calcio (Sardegna), sempre in serie D.

Quest’anno, invece, ha giocato nel Latina Calcio in serie D.