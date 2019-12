Cinque giovani dello Spoleto Calcio convocati in Rappresentativa Regionale Under 19

Si alleneranno agli ordini di Massimo ‘Chiodo’ Roscini

(DMN) Perugia – il tecnico della Rappresentativa Regionale Juniores Under 19 della Regione Umbria, Massimo Roscini, ha diramato le convocazioni per un allenamento, in programma mercoledì 8 gennaio 2020, alle ore 15, presso l’impianto sportivo di Campitello a Terni.

Tra i giovani calciatori convocati figurano Ledion Brace, Antonio Gargiulo, Francesco Labonia (foto in evidenza) , Daniele Menegat e Matteo Mariano (foto sotto), tutti protagonisti nello Spoleto Calcio di mister Cristiano Gagliarducci.