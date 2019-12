MTB Club Spoleto, tutti a pranzo per chiudere uno straordinario 2019

Sempre più saldo il legame con l’Associazione Il Sorriso di Teo

Come da consuetudine, domenica, c’è stata la chiusura stagionale per il MTB Club Spoleto: oltre cento persone, tra soci e familiari, hanno occupato la location de Il Pianaccio in un pranzo conviviale, per brindare alle festività prossime venture e augurarsi un 2020 ricco di ancor maggiori soddisfazioni.

È stata l’occasione per rinsaldare il gruppo che dà vita a quella SpoletoNorcia in MTB, ormai uno degli eventi più grandi ed importanti della stagione cicloturistica nazionale; e c’è stato ovviamente modo di festeggiare gli agonisti che si sono disimpegnati sui circuiti regionali e nazionali, oltre che porre l’accento sul lavoro della Scuola Federale che il club si è preso l’impegno di fondare e tirare avanti.

Erano presenti, tra gli altri, Maurizio Bonomi, in rappresentanza della Federazione Ciclistica Italiana, Massimiliano Montesi, consigliere comunale con delega allo sport del comune di Spoleto, che ha portato il saluto del Sindaco. A testimoniare il legame esistente coi comuni della Valnerina, non sono mancati il Sindaco di Scheggino, Fabio Dottori, ed il vice-sindaco di S.Anatolia, Franco Flavoni.

Oltre ai vari sponsor che hanno continuato a sostenere le varie attività tanto del club quanto de La SpoletoNorcia in MTB, era presente anche una delegazione di Umbria & Bike, storico partner nella organizzazione della cicloturistica, ed anche una dell’associazione Il Sorriso di Teo, proprio nel giorno successivo della consegna all’Istituto Alberghiero del defibrillatore acquistato con la raccolta fondi messa in piedi in occasione dell’edizione ’19 de La SpoletoNorcia; il legame con Il Sorriso di Teo sarà ulteriormente consolidato nel 2020, con un progetto che lo legherà a lungo termine con l’MTB Club Spoleto e con la SpoletoNorcia in MTB.