Spoleto Calcio, mister Gagliarducci saluta e torna al Pomezia

A darne l’annuncio il patron della società laziale che disputerà il prossimo campionato di Serie D

(DMN) Spoleto – anche se il campionato di Eccellenza regionale, in attesa di un’improbabile ripresa, non é stato ancora ufficialmente chiuso, é già partito il calciomercato per la prossima stagione. Il primo a salutare la società della presidente principessa Norah Bint Saad Al Saud é il tecnico Cristiano Gagliarducci che torna al Pomezia dove guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie D.

“Cristiano Gagliarducci – ha dichiarato il patron Alessio Bizzaglia al sito ufficiale della società laziale – tornerà a sedersi sulla panchina rossoblù, dopo l’esperienza di un anno a Spoleto nel campionato di Eccellenza umbra. Con Cristiano ci lega un’amicizia che va al di là del calcio. Infatti da diverso tempo ha un ruolo fondamentale nella mia azienda, e prima di essere un grande allenatore, è una persona eccezionale e un grande uomo.

Si tratta di un ritorno visto che è stato alle mie dipendenze per tre anni in Eccellenza; abbiamo condiviso tanto in questi anni, gioie e dolori, e mi piace ricordare come Cristiano – ha sottolineato il numero uno del Pomezia Calcio 1957 – ha dimostrato l’attaccamento a questi colori già nella scorsa stagione, quando seguì la squadra, pur non essendo più l’allenatore, nelle gare dei Play Off, sia a Sorso che a Mestre.”

Qualora venisse cristallizzata la classifica attuale, mister Gagliarducci lascia lo Spoleto Calcio dopo aver conquistato il secondo posto in classifica.