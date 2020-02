Al DigiPASS di Spoleto continuano gli incontri di “#GEMMA il sapere è prezioso”

Nel prossimo incontro si parlerà di operazioni bancarie e servizi online

Il DigiPASS Spoleto, in via Busetti 28 (accanto allo sportello del cittadino), è uno sportello pubblico, ad accesso libero dove è presente un esperto a disposizione per accompagnare i cittadini nell’utilizzo dei principali servizi digitali, come ad esempio, prenotare esami clinici on line, consultare il fascicolo sanitario digitale, pagare on line, iscrivere un figlio a scuola, aprire una casella di posta elettronica, creare una SPID ecc.

Al Digipass, inoltre, vengono organizzati corsi, eventi, seminari sul tema del digitale al fine di offrire ai cittadini occasione di incontro e condivisione su tutto quanto riguarda internet e sui vantaggi di saperlo utilizzare con consapevolezza e senza rischi.

Grazie alla collaborazione con il progetto “#GEMMA il sapere è prezioso” a partire da lunedì 17 febbraio 2020 prenderanno il via una serie di incontri informativi e di animazione su diversi temi legati al mondo digitale, tutti completamente gratuiti.

#GEMMA è un progetto finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del programma #OpenUmbria con le risorse del POR-FSE 2014-2020, promosso da un partenariato di enti pubblici e privati quali il Comune di Montone (soggetto capofila), Anci Umbria, Comune di Spello, Comune di Giano dell’Umbria, Fondazione Golinelli, Ic Togiano-Bettona, Liceo Properzio Assisi e Giove In Formatica Srl.

Nel primo incontro di lunedì 17 febbraio, un esperto ci accompagnerà alla scoperta delle “OPERAZIONI CON LA BANCA E I SERVIZI ONLINE”: sappiamo bene che oggigiorno non è più necessario recarsi in banca per gestire il proprio conto corrente: operazioni come bonifici, pagamenti, acquisti e tanto altro possono essere eseguiti online. Si parla di servizio di home banking, ma sappiamo usare bene questa importante opportunità? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa nuova realtà? Ci si può sentire sicuri svolgendo operazioni di conto corrente online? Acquistare online è divertente e ci fa risparmiare tempo e denaro, ma sappiamo davvero farlo senza cadere nelle truffe sempre in agguato? Conosciamo la piattaforma PagoUmbria che consente ai cittadini di effettuare i pagamenti per I servizi pubblici direttamente da casa?

Di tutto ciò se ne parlerà lunedì 17 febbraio dalle ore 16 al Digipass Spoleto, per iscrizioni ed informazioni 0743.218251.