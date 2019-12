Visita istituzionale del Comune di Spoleto nella città gemellata di Schwetzingen

Consegnato un riconoscimento ufficiale da parte della città tedesca all’ex funzionario spoletino Gilberto Giasprini per l’impegno profuso nell’attività di gemellaggio

Su invito della città tedesca di Schwetzingen, una delegazione del Comune di Spoleto, composta dal Sindaco Umberto de Augustinis, dal vicesindaco Beatrice Montioni, dal collaboratore per le relazioni internazionali Gilberto Giasprini e dalla dipendente Cinzia Biscarini, ha partecipato dal 13 al 15 dicembre agli appuntamenti dedicati alle città gemellate nell’ambito del consueto mercato natalizio della città del Baden-Württemberg, dove da anni Spoleto è presente con uno stand promozionale in cui vengono esposti e venduti prodotti tipici del territorio.

Spoleto è gemellata con Schwetzingen dal 2005. Nel corso degli anni le numerose iniziative messe in campo dalle due città, principalmente in ambito culturale, hanno coinvolto attivamente molti cittadini e realtà associative del territorio. Durante la calorosa cerimonia di benvenuto rivolta a tutte le città gemellate – che ha visto tra l’altro la consegna di un riconoscimento ufficiale da parte della città tedesca all’ex funzionario spoletino Gilberto Giasprini per l’impegno profuso nell’attività di gemellaggio – il Sindaco de Augustinis ha ringraziato dal palco il Sindaco Pöltl per l’accoglienza ricevuta in occasione della sua prima visita ufficiale nella città tedesca, ribadendo l’importanza dell’amicizia con Schwetzingen nonché la volontà dell’Amministrazione comunale di implementare ulteriori progetti ed esperienze di scambio.

La delegazione ha partecipato a una riunione operativa presso il municipio della città tedesca con il sindaco René Pöltl, il vicesindaco Matthias Steffan e alcuni funzionari del dipartimento culturale di Schwetzingen. Durante tale incontro sono state ipotizzate alcune iniziative che potrebbero concretizzarsi nel 2020, anno in cui si celebrerà la ricorrenza dei 15 anni di gemellaggio tra Spoleto e Schwetzingen. Sempre nel 2020 circa cinquanta cittadini di Schwetzingen coglieranno l’opportunità del quindicennale del gemellaggio per visitare Spoleto. Prima della partenza, la delegazione ha avuto modo di visitare lo Schloss Schwetzingen, residenza principesca risalente al 18° secolo, e lo splendido parco del castello, tra i più vasti d’Europa.