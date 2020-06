Tornano a circolare i mezzi pesanti sulla Flaminia tra Spoleto e Terni

Completate analisi e indagini geologiche procede la progettazione per l’intervento di miglioramento sismico e strutturale del viadotto



A partire da oggi, sabato 13 giugno, – informa Anas – é nuovamente consentito il transito dei mezzi pesanti lungo la strada statale 3 “Flaminia” tra Spoleto e Terni. Sono state infatti completate tutte le prove sui materiali e le indagini geologiche avviate nei mesi scorsi sul viadotto al km 114,866. I risultati di tali verifiche consentono di ripristinare la circolazione per tutti i veicoli, ad esclusione dei trasporti eccezionali superiori a 44 tonnellate.

Il viadotto era stato temporaneamente chiuso in seguito a un’ispezione tecnica programmata da parte dei tecnici Anas lo scorso 28 novembre. Un primo intervento di ripristino aveva poi consentito la riapertura alle autovetture e ai veicoli leggeri dal 21 dicembre.

Nel periodo di limitazione al transito per i mezzi pesanti Anas ha eseguito numerosi saggi e prelievi di materiali dai diversi elementi della struttura (fondazioni, elevazioni e impalcato) per analizzare le caratteristiche prestazionali mediante prove di laboratorio, oltre alle indagini geognostiche per caratterizzare i terreni di fondazione, al fine di eseguire le verifiche statiche sul viadotto. Le attività avevano poi subìto rallentamenti tra marzo e aprile a causa dell’emergenza Covid.

Gli ultimi risultati delle prove e degli accertamenti eseguiti hanno consentito al progettista incaricato di effettuare le verifiche strutturali e ad Anas di autorizzare la riapertura in sicurezza.

Al contempo proseguono le attività di progettazione di un intervento di manutenzione programmata per il miglioramento sismico e strutturale dell’opera, che sarà eseguito con modalità tali da contenere i disagi al traffico.