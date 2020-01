Spoleto Calcio, ufficiale il ritorno di Mario Di Patrizi

Il calciatore é già a disposizione di mister Cristiano Gagliarducci

La SSD Spoleto Calcio ha un nuovo tesserato: il calciatore ternano Mario Di Patrizi.

Il giocatore è già a disposizione del mister Gagliarducci.

Benvenuto nel club biancorosso.Scheda giocatore

Giocatore: Mario Di Patrizi

Ruolo: centrocampista

Luogo e data di nascita: Terni, 11/02/2001

Nazionalità: Italiana

Altezza: 181 cm

Peso: 70 kg

Arrivo nella SSD Spoleto Calcio il 10 Gennaio 2020

Carriera in breve

Nel settore giovanile ha vestito la maglia del Campitello e della Ternana.

Nel 2018/2019 ha militato in Eccellenza nello Spoleto Calcio.

Quest’anno, sempre in Eccellenza, ha iniziato il campionato 2019/2020 con l’Assisi-Subasio per poi ritornare in casa dello Spoleto Calcio.