Spoleto, il Coronavirus ferma la Corsa dei Vaporetti

Stop anche al proseguimento della Stagione di Prosa

A causa del prolungarsi della situazione di emergenza causata dell’epidemia di coronavirus è stato deciso stamani, da parte dei rispettivi organizzatori, che non sussistono le condizioni per consentire lo svolgimento della corsa dei Vaporetti e per assicurare il proseguimento della Stagione di Prosa. Pertanto i due eventi sono stati annullati.

Nella lettera inviata al Sindaco de Augustinis dal Presidente dell’Associazione Vaporetti Spoleto Fabrizio Luchetti viene spiegato che è indispensabile

“ soprassedere, per quest’anno, all’organizzazione dell’evento anche se sarebbe stato un momento di coesione sociale di cui la nostra città avrà sicuramente bisogno nel futuro per portarci a riprendere un percorso di vita più aderente alla normalità. Comunicheremo tale decisione agli sponsor che ci avevano già confermato il loro supporto finanziario per questa edizione. Qualora, nonostante ciò, qualcuno di loro volesse comunque confermare la sponsorizzazione per questa edizione, è nostra volontà girare l’intero importo che verrà eventualmente corrisposto direttamente al Comune di Spoleto. Questa vuole essere una modesta occasione per contribuire ad aiutare la nostra comunità a superare questo drammatico momento, soprattutto nei confronti di coloro che, ora più che mai, vivono un dramma economico oltre che umano e sociale”.

Il Teatro Stabile dell’Umbria, nella nota inviata questa mattina, comunica che i tagliandi degli abbonamenti e i biglietti degli spettacoli non andati in scena saranno sostituiti da un VOUCHER della durata di 1 ANNO dal rilascio.I vouchers potranno essere richiesti, entro e non oltre il 16 aprile, tramite mail all’indirizzo biglietteria@teatrostabile.umbria.it oppure tramite WhatsApp al numero 393/9139922 oppure al 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20.