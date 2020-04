2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, “Nel blu dipinto di blu”

La Coop. Il Cerchio: Ci tingiamo di blu… anche a distanza

Riceviamo dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio e pubblichiamo integralmente:

Oggi, 2 aprile, ricorre la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, una giornata per riflettere su questo tema che riguarda moltissime persone in Italia e in tutto il mondo.

La Cooperativa Il Cerchio, da sempre attenta a questa tematica, pone grande attenzione a questa data, organizzando iniziative ed eventi. Anche quest’anno erano in fase di organizzazione alcune importanti iniziative con i ragazzi del Centro Coriandoli (Centro Semiresidenziale dedicato a ragazzi affetti da disturbi dello Spettro Autistico), in cui avremmo presentato una serie di lavori, condivisi anche con i ragazzi dell’Istituto Alberghiero. Insieme ad alcuni di loro, infatti, abbiamo iniziato un percorso incentrato sui concetti di individualità e diversità, su come questi possano essere delle risorse e non degli ostacoli.

Purtroppo, a causa dell’emergenza che stiamo vivendo, abbiamo dovuto interrompere questo percorso e annullare gli eventi di presentazione dei risultati dei lavori (per i quali avevamo già riservato la Sala Frau). Avevamo preparato, per l’occasione, tantissime lampadine blu da diffondere in tutte le case, per illuminare il mondo del colore dell’autismo, almeno per un giorno, ma abbiamo dovuto fermare anche questa bella iniziativa.

Però non ci siamo dati per vinti e non abbiamo lasciato soli i nostri ragazzi. Con l’aiuto della tecnologia, di applicazioni come Skype e Whatsapp, riusciamo ad essere in contatto quotidiano con loro per parlare, stare insieme, sapere come va e come stanno vivendo questo delicato momento. Inoltre stiamo cercando di dare un supporto ai familiari, per sopperire al sostegno che il Centro Diurno riusciva a garantire e che, da un giorno all’altro, è forzatamente venuto a mancare.

In occasione di questa giornata abbiamo chiesto ai ragazzi di Young People (i grafici del nostro gruppo) di fare un bel disegno, un coloratissimo arcobaleno, come un grande messaggio di speranza, un segno per dire “andrà tutto bene”. Ci sono arrivati dei messaggi… coloratissimi!!!

Purtroppo abbiamo dovuto rinviare le iniziative che avevamo programmato, ma ci siamo e non molliamo.