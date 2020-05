Sanificazione degli ambienti di lavoro, la Macelleria Burganti sceglie Merli Group

La storica macelleria di Piazza della Vittoria si é affidata ai professionisti

(DMN) Spoleto – in questo periodo difficile, le macellerie hanno sempre garantito l’apertura al pubblico e la vendita dei propri prodotti , rispettando scrupolosamente le direttive del Governo in merito la sanificazione e la sicurezza degli ambienti di lavoro. I titolari della storica Macelleria Burganti , in piazza della Vittoria 13, a Spoleto, per la propria sicurezza e per quella della clientela , hanno deciso di sanificare, sia i locali adibiti alla vendita che quelli per la produzione , affidandosi ad un’azienda specializzata.

Merli Group, con sede a Spoleto, in viale Trento e Trieste 169, con tredici anni di esperienza alle spalle, esegue la sanificazione di oggetti ed ambienti tramite un generatore di ozono a brevetto europeo.

“L’ozono – spiega il titolare Paolo Merli – é un gas naturale che prodotto dal nostro macchinario in maniera totalmente bio e non dannosa per l’uomo, possiede un forte potere disinfettante in grado di eliminare su materiali e negli ambienti di lavoro la presenza di virus, acari, insetti, spore, muffe, sostanze chimiche dannose e persino fumo e odori.

Questo succede perché, nel momento in cui l’ozono entra in contatto con della materia organica, si innesca una reazione di ossidazione; I microrganismi ‘viventi’ vengono uccisi mentre le molecole degli odori sono trasformate in altre molecole innocue e prive di odore.”

In Italia, la sanificazione ad ozono è stata riconosciuta “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero della Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e dell’acqua” con CNSA del 27 ottobre 2010. Il D.LGS 81/2008 è un fondamentale che impone ai datori di lavoro di valutare tutti i rischi per i lavoratori dipendenti derivanti dalla salute dell’ attività/luogo di lavoro.

Merli Group può effettuare anche pulizia e sanificazione di ambienti con nebulizzatori di presidi medico chirurgici come ipoclorito di sodio, etanolo e perossido di idrogeno.

La sanificazione degli ambienti, prevede un credito d’imposta del 50%.

La sanificazione degli ambienti, prevede un credito d'imposta del 50%.

