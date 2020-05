Spoleto in cucina: muffin alle ciliegie

Una dolce ricetta firmata dallo chef Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una dolce ricetta di stagione: “muffin alle ciliegie”

Muffin alle ciliegie – Simone Celesti

Ingredienti per circa 8 muffins:

ciliegie 200gr

farina 200gr

zucchero 120gr

burro 60 gr

latte 100 ml

lievito in polvere 10 g

uova 2

sale un pizzico

rosolio di cannella 10 ml

Procedimento:

Lavare le ciliegie, eliminare il nocciolo tagliandole a metà.

Mettere in una planetaria il burro a pomata e lo zucchero, azionate le fruste fin quando non diventa un composto cremoso, dopo di che unite le uova a temperatura ambiente una alla volta. Unite delicatamente: il latte a temperatura ambiente, la farina e il lievito setacciati, il rosolio di cannella e il sale. Aggiungete le ciliegie al mescolando delicatamente con una marisa.

Riempite uno stampo da muffin con pirottini di carta e distribuite il composto all’interno con un cucchiaio fino a circa 2/3 del pirottino.

Cuocete a 180° per circa 20 minuti.