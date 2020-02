Lavori di manutenzione al ‘Ponte della Ferrovia’, come cambia la viabilità

Le disposizioni in viale Marconi dal 6 all’11 febbraio

(DMN) Spoleto – da giovedì 6 a martedì 11 febbraio, verranno effettuati dei lavori di manutenzione al cavalcavia ferroviario presente in Via Marconi. Gli interventi verranno messi in atto dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori, il comandante della Polizia Municipale, Ing. Massimo Coccetta, ha emesso l’Ordinanza dirigenziale n.20 del 3/2/2020 che disciplina la circolazione e la sosta nel tratto di strada interessato.

Viene dunque disposta:

1. l’istituzione del divieto di sosta con l’obbligo della rimozione forzata estesa a tutti i veicoli adeccezione di quelli impegnati nei lavori, in entrambi i lati di Via G. Marconi, nel tratto posto all’altezza del cavalcavia ferroviario, per una lunghezza complessiva di metri trecento (metri centocinquanta prima del cavalcavia e metri centocinquanta dopo lo stesso cavalcavia), dalle ore 08,30 alle ore alle ore 17,30, nei giorni 06, 07, 08, 09, 10 e 11 febbraio 2020, e, comunque fino al termine dei lavori, se gli stessi dovessero terminare anticipatamente;

2. l’istituzione del senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico e/o da idoneo personale (movieri), in Via G. Marconi, nel tratto posto all’altezza del cavalcavia ferroviario, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, nei giorni 06, 07, 08, 09, 10 e 11 febbraio 2020, e, comunque fino al termine dei lavori, se gli stessi dovessero terminare anticipatamente, inibendo il transito veicolare ed il passaggio dei pedoni sul lato di svolgimento dei lavori;

3. il divieto del passaggio pedonale, lungo il tratto di marciapiede nel periodo ove si svolgeranno i lavori di manutenzione. I pedoni dovranno essere dirottati, con l’apposita segnaletica, sul marciapiede presente sul lato opposto al luogo dello svolgimento degli stessi lavori, nei luoghi e nei periodi descritti al precedente punto due;

4. la possibilità, in deroga alla vigenti disposizioni in materia di circolazione, in Via G. Marconi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, nei giorni 06, 07, 08, 09, 10 e 11 febbraio 2020, e, comunque fino al termine dei lavori, se gli stessi dovessero terminare anticipatamente, nel tratto di strada compreso fra gli incroci con Via XXV Aprile e Via Cerquiglia, del transito veicolare lungo il percorso riservato agli autobus del trasporto pubblico locale, nel senso di marcia a salire.

Immagine da Google Earth