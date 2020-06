Giornate Europee dell’Archeologia, il programma delle visite guidate

Gli eventi in programma dal 19 al 21 giugno in Umbria, Spoleto e Campello sul Clitunno



Dal 19 al 21 giugno tornano le Giornate europee dell’archeologia iniziativa coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva.

La Direzione Regionale Musei dell’Umbria mette a disposizione i propri luoghi per promuovere il patrimonio archeologico della Regione, attraverso una serie di visite tematiche nei siti archeologici, nei musei e nelle collezioni delle ville storiche.

Le visite si svolgeranno nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, con gruppi regimentati (max 10 persone), prenotazione obbligatoria e rispetto delle norme indicate nei pannelli presenti anche nel nostro sito: http://polomusealeumbria.beniculturali.it/?p=6799

Queste le visite in programma:

– Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria: I misteri del Museo archeologico, a cura di Emanuela Casinini: venerdì 19 giugno ore 17.30 (I turno), ore 18.30 (II turno): prenotazione obbligatoria numero 075.5727141

– Necropoli del Palazzone e Antiquarium: La Necropoli del Palazzone e il suo Antiquarium, a cura di Irene Pittola sabato 20 giugno ore 10.00; Non solo Velimna; le famiglie della necropoli del Palazzone, a cura di Silvia Racano ore 16.00: prenotazione obbligatoria numero 075.397969

– Palazzo Ducale e Teatro Romano e Antiquarium di Gubbio: Dal Teatro Romano al Palazzo Ducale di Gubbio: passeggiata tra archeologia e arte, a cura di Giorgio Antognoli Ferranti e Tiziana Caponi sabato 20 giugno ore 10.00 prenotazione obbligatoria 075.9275872.

– Necropoli di Crocifisso del Tufo e Museo Archeologico Nazionale di Orvieto: Passeggiata archeologica: a spasso tra tombe e corredi dell’antica Velzna, a cura di Federica Antonini e Cinzia Cerquaglia: sabato 20 giugno ore 10.30 (Necropoli) e 12.00 (Museo) prenotazione obbligatoria 0763.343611

– Area Archeologica di Carsulae: Carsulae e il suo territorio, a cura di Denis Fagioli domenica 21 giugno ore 16.30 prenotazione obbligatoria 0744.33307



– Rocca Albornoz e Teatro e Museo Archeologico Nazionale di Spoleto: A spasso nel passato – L’archeologia racconta Spoleto domenica 21 giugno ore 10.30 a cura di Sistema Museo prenotazione obbligatoria 0743.224952

– Teatro e Museo Archeologico Nazionale di Spoleto: Il museo prima del museo, i reperti dallo scavo all’esposizione, a cura di Anna Riva sabato 20 giugno ore 11.00 prenotazione obbligatoria 0743.223277

– Tempietto sul Clitunno: Un monumento che affascina da secoli- il Tempietto di Campello sul Clitunno, sabato 20 giugno ore 15.00 a cura di Sistema Museo prenotazione obbligatoria 0743.224952

– Castello Bufalini a Città di Castello: I ritratti imperiali della Collezione Bufalini, domenica 21 giugno a cura di Giorgio Rocca ore 11.00 (I TURNO) e 16.00 (II TURNO) prenotazione obbligatoria 075.856115

Le visite sono gratuite a fronte del pagamento del biglietto di ingresso nei singoli luoghi della cultura, fatte salve le agevolazioni e tariffe previste consultabili al link http://polomusealeumbria.beniculturali.it/?page_id=134