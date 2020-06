I Qasbatalks continuano a trattare temi di attualità e di impatto sociale, passando dalle parole ai fatti

Lavoro Ora

Qasba, durante l’ultimo incontro Città (in) Formazione, si è di nuovo trasformata nel luogo, fisico e virtuale, dove le persone si incontrano e trovano uno spazio di dialogo e rilancio.

Durante l’incontro mediato da Elisa Bassetti si è parlato di formazione e di come questa possa essere esercitata e fruita alla luce delle nuove regole sociali. Ma si è parlato anche di turismo e cultura. Illuminanti sono state le parole del Prof. Roberto Tartaglione, la visione di Spoleto dagli Stati Uniti del Prof. Chad Davidson e le impressioni vissute da un operatore di rilievo della città come l’Avv. Elio Cordiano. Il video della diretta è disponibile alla pagina Facebook di Qasba e vi invitiamo a rivederlo, insieme a quelli delle precedenti puntate. www.facebook.com/qasbaspoleto

L’attenzione che i Qasba Talks stanno rivolgendo ai temi sociali non poteva non tradursi in un’azione concreta in città. Per questo abbiamo deciso di lanciare una campagna di crowdfounding per finanziare l’acquisto di un nuovo gioco per rendere più inclusivo il verde pubblico della nostra città.

In fondo la vita è per il 10% ciò che ti accade e per il 90% come reagisci, e questo è il modo in cui abbiamo deciso di reagire.



La raccolta fondi verrà finanziata attraverso la piattaforma gofoundme.com e sarà possibile contribuire collegandosi al sito https://gf.me/u/x8mqg4 effettuando una donazione libera. La raccolta fondi sarà aperta da domani pomeriggio alle 18:00.

Qasbatalks#4: Lavoro Ora

L’emergenza coronavirus ha infiammato un argomento già caldo: il COVID-19 sfida le istituzioni pubbliche in termini di digital innovation stimolando la sperimentazione di forme di lavoro sempre più innovative.

Il dibattito, moderato da Federica Meloni, ci condurrà fra mondi del lavoro diversi, ma non necessariamente lontani: il pubblico impiego e i diritti dei lavoratori; la flessibilità e l’innovazione sperimentata nelle comunità dei coworking e dei nomad worker; la lotta allo sfruttamento e le altre sfide affrontate nei paesi in via di sviluppo.

Muovendosi tra i paradossi emersi negli ultimi anni: giusto compenso, gratuità, flessibilità e diritti, globalizzazione e prossimità, questo Qasba Talk si propone di offrire uno sguardo d’approfondimento ampio e audace sulle prospettive e sulle opportunità che nel prossimo futuro il lavoro e i lavoratori potrebbero trovarsi ad affrontare.

Ci aiuteranno a muoverci tra questi importanti temi Massimo Briguori, delegato sindacale USB; Francesca Duranti e Francesco De Augustinis, del Coworking Spoleto; Aurelia Annino e José Carlos León Vargas fondatori di Sikanda nella città di Oaxaca in Messico.

Vi aspettiamo on line alle 18:00 di venerdì 12 giugno.