Campello sul Clitunno aderisce alla campagna “No Mozziconi a Terra”

Il sindaco Calisti ha firmato l’accordo per l’iniziativa lanciata da Striscia la notizia

Stamattina Maurizio Calisti, sindaco del Comune di Campello sul Clitunno, ha firmato l’accordo per la campagna “No Mozziconi a Terra” lanciata da Striscia la notizia e riguardante l’effettiva applicazione della Normativa n.221 – articolo 40 :

“Vietato gettare a terra, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi cicche di sigaretta, gomme da masticare, scontrini, fazzoletti di carta e piccoli rifiuti vari: sono previste sanzioni fino a 300 euro”.

I filtri dei mozziconi di sigarette rappresentano un serio problema per l’ambiente.

Ogni anno vengono gettati a terra circa 4,5 miliardi di mozziconi.

I rifiuti più presenti sulle coste del mondo sono i mozziconi di sigarette.

Sono facilmente ingeriti da pesci, uccelli e piccoli animali, e possono provocarne la morte per soffocamento.

La combustione del tabacco produce circa 4.000 sostanze chimiche, tra cui metalli pesanti, catrame, arsenico.

Il filtro contiene plastiche dannose per l’ambiente.

Il costituente principale dei filtri è l’acetato di cellulosa, un materiale plastico che per degradarsi ci mette decenni.

Un filtro impiega da 5 a 12 anni perché si decomponga completamente.

Riducono sensibilmente la capacità delle piante di riprodursi e crescere.

È fondamentale smaltire i mozziconi in modo corretto.

L’mministrazione comunale di Campello sul Clitunno si impegna a predisporre tutte le misure necessarie per la lotta ai Mozziconi e alla comunicazione delle iniziative di contrasto (installazione posaceneri pubblici nelle zone maggiormente frequentate e distribuzione di ecoastucci per mozziconi) Tra 3 mesi verrà effettuato un rendiconto sugli esiti dell’iniziativa nel suo complesso e sui progressi registrati.