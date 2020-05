Consiglio comunale, Pavanelli: “Al Comune di Spoleto nessun problema da affrontare?”

La risposta immediata della senatrice del Movimento 5 stelle al presidente Sandro Cretoni

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Apprendo con sorpresa, ma anche con sollievo, che nel Comune di Spoleto non vi siano problemi da affrontare o “ragioni tecniche”, come riferito dal presidente Cretoni, tali da giustificare “un ordine del giorno degno di tal nome” negli ultimi tre mesi.

Lo stesso sollievo, forse, provato da Confcommercio e Confartigianato di Spoleto che, il 6 febbraio scorso, hanno recapitato al Sindaco e al consiglio comunale una lettera aperta in cui lanciano l’allarme per una “città economicamente ferma da anni, dove mancano progetti a medio e lungo termine che facciano uscire il territorio dal suo isolamento dovuto anche alle carenze infrastrutturali.

Vorrei sapere se il presidente Cretoni, istituzionalmente super partes, si è espresso in tal modo a titolo personale ovvero a nome di tutti i gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione”.

Mi sento, infine, in obbligo di rimarcare al presidente Cretoni il ruolo e l’importanza dell’assemblea popolare, del “massimo consesso civico” che è rappresentato dal consiglio comunale, come strumento fondamentale della democrazia, luogo fisico e ideale deputato al confronto”.



Emma Pavanelli

Senatrice M5s