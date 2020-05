26 maggio alle 14,30 piazzale antistante il Pronto Soccorso

A causa degli eventi epidemici, è stata purtroppo annullata a Spoleto l’edizione 2020 dei Bikers for Oncology.



Dopo che i pazienti della struttura di Oncologia dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” hanno vissuto nel maggio dello scorso anno l’energia e il senso di libertà di un giro in moto, promosso proprio dai Bikers, aspettavano con gioia di poter ripetere l’esperienza.

Un’esperienza, a loro dire, “stragavante ma elettrizzante” che “per un po’ ha permesso di dimenticare di essere un paziente”.

“Per questo motivo – spiega il direttore sanitario dell’ospedale di Spoleto dr. Luca Sapori – i Protectors LE-MC (Main group of Bikers for Oncology 2020), per mostrarci la loro vicinanza e solidarietà, hanno organizzato un flash-mob durante il quale una delegazione di bikers porterà un saluto rombante a sostegno di operatori e pazienti del Day Hospital Oncoloematologico della struttura ospedaliera. Il tutto, ovviamente, nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti”



Nello specifico, domani 26 maggio alle 14,30, una decina di bikers faranno “cantare” le loro moto per circa un minuto, nel piazzale antistante il Pronto Soccorso del “S. Matteo degli Infermi” proprio dove si affacciano le finestre del reparto di Oncoematologia.