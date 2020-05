Spoleto, sabato in Duomo la Messa Crismale

Tutti i sacerdoti della Diocesi di Spoleto-Norcia si ritroveranno intorno a mons.Boccardo. In Cattedrale potranno entrare soltanto 110 fedeli. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming

Sabato 30 maggio 2020 alle ore 10.30 l’Arcivescovo celebrerà nella basilica Cattedrale di Spoleto la Messa Crismale, che si sarebbe dovuta tenere il 9 aprile scorso e rinviata a causa della pandemia. La Conferenza episcopale italiana ha invitato le Diocesi a celebrarla entro la solennità di Pentecoste (30 maggio). Parteciperanno tutti i presbiteri della Diocesi a significare l’unità della Chiesa locale raccolta intorno al proprio Vescovo. In questa Messa vengono consacrati gli Oli Santi: il Crisma, l’Olio dei Catecumeni e l’Olio degli Infermi. Tutti i sacerdoti rinnovano le promesse fatte nel giorno dell’ordinazione. Note tecniche per la partecipazione alla Messa Crismale:

• man mano che i sacerdoti e i diaconi avranno rivestito i paramenti nel cortile delle Canoniche (dove potranno lasciare gli effetti personali, che verranno opportunamente custoditi), entro le 10.15 si recheranno direttamente in Duomo attraverso la porta laterale ed occuperanno i posti loro riservati;



• i membri del Consiglio Episcopale e del Collegio dei Pievani, invece, rivestiranno i paramenti sacri nella Sacrestia della Cattedrale e parteciperanno alla processione di ingresso e di uscita;

• a causa della ridotta capienza della Cattedrale per il “distanziamento sociale”, potranno essere accolte solamente 110 persone, che avranno accesso dal portone centrale a partire dalle ore 10.00 ed occuperanno ordinatamente i posti indicati sui banchi;

• non ci sarà la distribuzione degli Olii al termine della celebrazione. Essi verranno recapitati nella settimana seguente ai Pievani, che li faranno pervenire ai Parroci della propria Pievania;

• la Messa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook (SpoletoNorcia) e sul canale YouTube (Archidiocesi Spoleto Norcia) della Diocesi.

Fonte: www.spoletonorcia.it