Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus: l’omaggio dei sindaci

Le immagini dai municipi di Spoleto, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi

(DMN) – Tutti i comuni d’Italia hanno accolto l’appello lanciato dall’Anci in segno di lutto per ricordare le persone decedute nell’emergenza Coronavirus e in segno di solidarietà nei confronti delle loro famiglie.

Alle 12 di oggi, le bandiere che sventolano sui municipi, sono state esposte a mezz’asta e i sindaci hanno osservato un minuto di silenzio di fronte ai rispettivi palazzi comunali.

Nelle immagini, il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis, quello di Campello sul Clitunno Mautizio Calisti e il primo cittadino di Castel Ritaldi Elisa Sabbatini.