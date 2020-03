Spoleto, una targa per ricordare il prof. Quinto Santarelli

Cultore della Storia locale, per molti anni anima della vita culturale cittadina, professore di inglese all’Istituto alberghiero, scrittore delle odierne guide turistiche

(DMN) Spoleto – la città di Spoleto ricorderà il prof. Quinto Santarelli, cultore della Storia locale, per molti anni anima della vita culturale cittadina, professore di inglese all’Istituto alberghiero, scrittore delle odierne guide turistiche, con una targa che, dovrebbe essere apposta nei pressi del cortiletto laterale del complesso dell’auditorium della Stella.

La Giunta Comunale di Spoleto con la delibera n.42 del 21/2/2020, ha dato parere favorevole alla proposta fatta all’Ente, tramite l’Assessore alla Cultura Ada Spadoni Urbani, avviando l’iter per le procedure necessarie per l’apposizione di una targa in memoria di Quinto Santarelli.

Tale richiesta, – si legge nella delibera – formulata dalla figlia del compianto concittadino spoletino nasce dal desiderio ampiamente condiviso da coloro che lo hanno conosciuto, di dare un segno di riconoscimento al lavoro appassionato e coscienzioso avente sempre, come finalità, la valorizzazione della sua città attraverso grande professionalità e profondo amore.

Quinto Santarelli, autore della guida turistica “Vedere Spoleto” (foto) e dei racconti “Racconti di prigionia” e “Voler bene” e rinomata guida turistica dell’Umbria, muore a Spoleto nel giugno del 2009.

Per decenni ha accompagnato migliaia di turisti tra le meraviglie della città di Spoleto e in quelle delle città umbre, ammaliati dalla cultura e dall’affabilità di questo personaggio innamorato della sua terra.

Nel dicembre del 1981 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini gli conferisce l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica, in considerazione del grande impegno nel campo turistico, che portò avanti anche attraverso iniziative per la valorizzazione di siti storico-archeologici della città come ad esempio il parziale recupero del ponte sanguinario.