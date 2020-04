Coronavirus, primi quattro guariti a Castel Ritaldi

Situazione invariata a Spoleto e Campello sul Clitunno

(DMN) – arrivano buone notizie per il Comune di Castel Ritaldi. La Regione Umbria infatti, nell’aggiornamento quotidiano sulla situazione Coronavirus nel territorio regionale, ha infatti ufficializzato le prime quattro guarigioni nel Comune guidato dal sindaco Elisa Sabbatini. Attualmente dunque i casi di positività al Covid-19 a Castel Ritaldi scendono da cinque ad 1 che resta in isolamento domiciliare e nessun incremento viene registrato dall’8 aprile.

Spoleto – i pazienti attualmente positivi al Covid-19 sul territorio comunale sono 16 (27 casi in totale, nessun incremento dal 3 aprile) , due di questi si trovano ricoverati in ospedale (nessuno spoletino positivo al Coronavirus é stato ricoverato, anche nei giorni precedenti, al San Matteo degli Infermi) mentre 14 pazienti sono in isolamento domiciliare. Con i pazienti dichiarati guariti nelle ultime ore, é salito a 11 il numero totale delle guarigioni a Spoleto.

Campello sul Clitunno non ci sono più casi attivi di positività al Coronavirus Covid-19. A darne l’annuncio, in attesa dell’ufficialità che dovrà essere data dalla Regione Umbria, é stato, nei giorni scorsi, il sindaco Mauruzio Calisti. L’unico caso di positività al Coronavirus a Campello sul Clitunno era stato accertato il 31 marzo.