Spoleto, niente processione del Corpus Domini

La Solennità verrà celebrata in Cattedrale e nelle parrocchie

(DMN) Spoleto – una tradizione interrotta solo dalla pandemia. É la processione del Corpus Domini che da decenni, o più probabilmente da secoli, si tiene nel centro storico cittadino e nelle varie parrocchie. Sussistendo il divieto di assembramento – si legge nel sito internet ufficiale dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcis – le condizioni di sicurezza per garantire la “distanza sociale”, si suggerisce di non tenere quest’anno la tradizionale processione del Corpus Domini (e le altre processioni in occasione delle feste estive).

Dove possibile, si prolunghi la Messa solenne con un tempo congruo di adorazione eucaristica, al termine della quale il parroco potrà recarsi da solo sul sagrato della chiesa – conclude la nota della Diocesi- e da lì benedire il paese con il SS.mo Sacramento.

Nel giorno della solennità del Corpo e del Sangue di Cristo, domenica 14 giugno 2020, alle ore 11.30, l’Arcivescvo Boccardo presiederà la Messa nella Basilica Cattedrale di Spoleto. In tutte le parrocchie verranno rispettati gli orari abituali delle celebrazioni festive.