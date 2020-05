Spoleto, rubati fiori e dedica in omaggio a Giovanni Falcone

L’Associazione Volontari Carabinieri in congedo: “Un gesto vile e gratuito”

(DMN) Spoleto- Nel pomeriggio di sabato 23 maggio, nel 28° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il Giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, i membri dell’Associazione Volontari Carabinieri in Congedo di Spoleto, qualità di associazione di cittadini volontari di Protezione Civile, impegnati da anni nel sociale e che statutariamente tra i propri scopri hanno la promozione della Legalità , hanno deposto un mazzo di fiori e appeso una dedica rivolta al giudice nella tabella toponomastica della via dedicata che si trova tra il cantiere della nuova chiesa di San Giovanni Paolo II ed il centro civico e commerciale di San Nicolò. Notte tempo degli ignoti hanno asportato sia i fiori che la dedica.

“Un gesto vile e vigliacco – scrivono i componenti dell’Associazione nella pagina Facebook ufficiale – che assume un significato importante e grave sotto il profilo simbolico rappresentando i fiori sottratti un omaggio alla memoria di un uomo da tutti riconosciuto come paladino del senso del dovere, della ricerca della verità e della giustizia, ucciso, per questo motivo, da uomini appartenenti a cosche mafiose con la complicità di “menti finissime“, come lo stesso giudice Falcone ebbe a definire alcuni suoi “nemici“. Non sappiamo se dietro al furto ci sono menti finissime o stupidissime!! Certo è che si è trattato di un gesto ignobile e gratuito portato approfittando della oscurità e dell’esposizione alla fede pubblica del bene sottratto. Un gesto che rappresenta anche un’offesa morale nei confronti della nostra associazione che da anni è impegnata a promuovere il rispetto delle istituzioni e della regola; soprattutto, portato con l’evidente finalità di mortificare le spinte motivazionali positive dei soci che vi hanno partecipato e di tutto il gruppo che ha approvato l’iniziativa.

Invitiamo – concludono- chiunque lo vorrà, a portare un fiore in via Falcone in segno di sdegno ma anche di rinnovato omaggio”.